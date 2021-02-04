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بعد الفوز على غرناطة.. كومان ينتقد باريس سان جيرمان

كومان
كومان مدرب برشلونة

بعد الفوز على غرناطة.. كومان ينتقد باريس سان جيرمان

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برشلونة -رويترز

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كال رونالد كومان مدرب برشلونة المديح لقدرة كرة القدم على الإثارة بعدما قلب فريقه تأخره بهدفين قبل دقيقتين من النهاية إلى فوز 5-3 على غرناطة بعد وقت إضافي ليبلغ قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم الأربعاء.

وقال المدرب الهولندي : هذا رائع. كرة القدم مذهلة. أول ما أريد الإشادة به الليلة هو القوة الذهنية لفريقي فلم يتوقف عن محاولة الفوز.

وسدد برشلونة ثلاث مرات في إطار المرمى في الوقت الأصلي وأنقذ آرون إسكاندل حارس غرناطة عدة فرص لكن الفريق القطالوني تأخر 2-صفر وكان على وشك الخروج قبل أن يحرز أنطوان جريزمان هدفا في الدقيقة 88 ثم أدرك جوردي ألبا التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأضاف غريزمان وفرينكي دي يونغ وألبا ثلاثة أهداف في الوقت الإضافي بينما هز فيدي فيكو الشباك لغرناطة من ركلة جزاء.

وقال كومان : كرة القدم ظلمتنا في الشوط الأول حيث بدأنا المباراة بقوة لكننا ارتكبنا خطأ بالاعتماد على أداء جمالي داخل منطقة جزاء فريقي حيث لا يمكنك فعل ذلك وكلفنا هذا الهدف الأول. كنا نعلم أننا غير محظوظين، اتيحت لنا عدة فرص لكن الكرة لم تدخل المرمى سواء أنقذها الحارس أو اصطدمت في إطار المرمى لكن الفوز كان مستحقا في النهاية بسبب نهجنا.

واتهم كومان منافسه الفرنسي باريس سان جيرمان بالضغط على فريقه قبل مواجهتهما في دوري أبطال أوروبا بالحديث عن احتمال انضمام ميسي إلى بطل فرنسا.

وأبدى أنخيل دي ماريا ونيمار رغبتهما في انضمام ميسي إلى باريس سان جيرمان. وفي الشهر الماضي تحدث ليوناردو المدير الرياضي للفريق عن أن بطل فرنسا من الفرق التي سترحب بضم ميسي.

وقال كومان : أعتقد أن حديث العديد من الأشخاص في باريس سان جيرمان عن ميسي وهو لاعب في برشلونة ينم عن عدم احترام. باريس سان جيرمان يحاول التأثير على مواجهتنا.

ويستضيف برشلونة منافسه الفرنسي في ذهاب دور الستة عشر في 16 فبراير قبل أن يخرج لمواجهته في الإياب في العاشر من مارس .

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