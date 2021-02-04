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جينياك يقود تيغريس المكسيكي إلى قبل نهائي مونديال الأندية

أندريه بيير جينياك خلال اللقاء

جينياك يقود تيغريس المكسيكي إلى قبل نهائي مونديال الأندية

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الدوحة - د ب أ

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قاد النجم الفرنسي المخضرم أندريه بيير جينياك فريقه تيغريس أونال للتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بعدما سجل هدفين خلال فوز الفريق المكسيكي 2 - 1 على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي يوم الخميس في الدور الثاني للمسابقة.

وبادر أولسان، الذي يشارك في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا في العام الماضي، بالتسجيل عن طريق كي هي كيم في الدقيقة 24.

وتقمص جينياك دور البطولة في اللقاء، بعدما قاد تيغريس، الذي يلعب في المسابقة لأول مرة في تاريخه، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، لقلب الطاولة على أولسان.

وأحرز جينياك هدف التعادل لتيغريس في الدقيقة 38، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

بهذا الفوز، ضرب تيغريس موعدا في المربع الذهبي للبطولة يوم الأحد القادم مع بالميراس البرازيلي، ممثل قارة أمريكا الجنوبية، بطل كأس ليبرتادوريس، الذي تم إعفائه من اللعب في الدور الثاني.

في المقابل، يلتقي أولسان يوم الأحد القادم أيضا في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة، مع الخاسر من مباراة الدور الثاني الأخرى بين الدحيل القطري والأهلي المصري، التي تجرى في وقت لاحق.

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