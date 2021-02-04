غوارديولا يرفض التشكيك في إمكانات جيسوس

ذكر بيب غوارديولا أنه ليس لديه أي شكوك بشأن قدرة غابرييل جيسوس على قيادة هجوم مانشستر سيتي في غياب سيرجيو أغويرو بعدما هز المهاجم البرازيلي الشباك في الفوز 2-صفر على مضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.



ومع غياب أغويرو شارك جيسوس في التشكيلة الأساسية للمرة الثانية على التوالي واستغل المهاجم البالغ عمره 23 عاما ذلك وأحرز هدفه السابع بجميع المسابقات هذا الموسم.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين: لا توجد أي شكوك في غابرييل. نحن سعداء معه طيلة الوقت. قضينا فترة طويلة معا. المهاجمون بحاجة لتسجيل الأهداف. بالتأكيد نحن بحاجة إلى أهدافه. إنه يعلم ذلك لكن مساهماته في أمور أخرى كانت مذهلة.



وستمتد فترة غياب أغويرو لإصابته بفيروس كورونا وربما يقود جيسوس هجوم سيتي عندما يحل فريقه ضيفا على ليفربول حامل اللقب في الدوري يوم الأحد.



ويتصدر سيتي المسابقة متقدما بثلاث نقاط على مانشستر يونايتد كما يملك مباراة مؤجلة.