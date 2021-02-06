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العريق بوتافوغو يهبط إلى الدرجة الثانية البرازيلية

بوتافوغو
فريق غارينشا السابق هبط للمرة الثانية خلال 6 أعوام

العريق بوتافوغو يهبط إلى الدرجة الثانية البرازيلية

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ساوباولو - رويترز

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هبط نادي بوتافوغو المنتمي إلى مدينة ساو باولو إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم صباح السبت للمرة الثانية خلال 6 أعوام بعد هزيمته في عقر داره بهدف دون مقابل أمام سبورت.

وبهذا يكون النادي الذي كان يوما ما معقلا للكثير من أبرز نجوم اللعبة في البرازيل مثل غارينشا وديدي وكارلوس ألبرتو حقق الفوز أربع مرات فقط في 34 مباراة منذ انطلاق الموسم في أغسطس الماضي.

وبسبب الهزيمة، تراجع الفريق إلى ذيل الترتيب قبل أخر أربع جولات من الموسم ومن ثم تأكد هبوطه، رغم تعاقده مع أسماء كبيرة مثل الياباني كيسوكي هوندا ولاعب ساحل العاج سالومون كالو وتناوب ثلاثة مدربين مختلفين على قيادته فشل الفريق في الحفاظ على وجوده في دوري الكبار، كما تعاقد الفريق مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز ثم أقاله قبل أن يحصل على فرصة لقيادة الفريق في مباراة واحدة.

وسبق لبوتافوغو الهبوط لدوري الدرجة الأدنى في عامي 2002 و2014 وعاد في المرتين لدوري الأضواء من جديد.

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