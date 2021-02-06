حكم صربي يطرد "كلباً" بالبطاقة الحمراء

طرد حكم أدار مباراة ودية بين فريقي رادنسيكي 1923 وكولوبارا لازارفاس المتنافسين في دوري الدرجة الثانية الصربي لكرة القدم، كلبا اقتحم الملعب عدة مرات وتسبب في توقف المباراة يوم الجمعة.

ونشرت صحيفة "سبورتسكي زورنال" الرياضية اليومية الصادرة في بلغراد صورة في موقعها على الإنترنت للحكم ماركو إفكوفيتش وهو يشهر البطاقة الحمراء للكلب الذي طارد الكرة بلا هوادة في كل مرة اجتاح فيها الملعب قبل أن يخرج في النهاية.

وخسر رادنسيكي 1923، الذي يتصدر ترتيب الدرجة الثانية التي تضم 18 فريقا برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، 3-صفر أمام كولوبارا صاحب المركز الرابع برصيد 29 نقطة في مباراة ودية قبل انطلاق مرحلة الإياب من المسابقة.

ويتأهل أول فريقين في نهاية المسابقة إلى دوري الأضواء الذي يضم 20 فريقا.