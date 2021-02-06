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روجرز يؤكد جاهزية فاردي لمواجهة وولفرهامبتون

ليستر توتنهام فاردي
فاردي خضع إلى عملية جراحية الشهر الماضي

روجرز يؤكد جاهزية فاردي لمواجهة وولفرهامبتون

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ليستر - رويترز

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سيكون جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي جاهزا للمشاركة مع فريقه في مواجهة المضيف وولفرهامبتون واندرارز في دوري الدرجة الممتازة الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد بعد تعافيه من عملية فتق لكن المدرب بريندان روجرز يقول إنه لن يتعجل في إشراكه في المباريات.

وفاردي (34 عاما) هو الهداف الأول لليستر هذا الموسم برصيد 13 هدفا في جميع المنافسات وغاب عن أخر ثلاث مباريات للفريق في الدوري بعد خضوعه للجراحة في يناير الماضي.

وقال روجرز للصحافيين: سيكون جيمي جاهزا للمشاركة في المباراة. عملنا على ترتيب العملية في موعد مناسب، تصورنا لموعد التعافي كان جيدا. لكن جيمي يتمتع بلياقة فطرية ومضت عملية تعافيه بصورة طيبة.

وأردف روجرز قائلا: هو لاعب في غاية الأهمية بالنسبة لنا لكن المهم هو أننا لا نحتاج للتعجل في إشراكه في المباريات. ومجرد وجوده معنا يمثل دفعة معنوية هائلة لنا سواء شارك أساسيا أو بديلا.

ولم تتأكد بعد مشاركة ويلفريد نديدي في المباراة بينما من المؤكد غياب ويس مورغان ودينيس برايت وويس فوفانا وتيموتي كاستاني.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين برصيد 42 نقطة من 22 مباراة متخلفا بخمس نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب 21 مباراة.

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