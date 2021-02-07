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الدحيل يحرز المركز الخامس بمونديال الأندية

من لقاء الدحيل وأولسان

الدحيل يحرز المركز الخامس بمونديال الأندية

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الدوحة - د ب أ

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حصل فريق الدحيل القطري على المركز الخامس ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، عقب فوزه المستحق 3 - 1 على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي يوم الأحد في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة.

وافتتح إيدميلسون جونيور التسجيل للدحيل في الدقيقة 21، قبل أن يتعادل يون بيت جارام لمصلحة أولسان في الدقيقة 63.

لم يهنأ أولسان، الذي يشارك في البطولة للمرة الثانية عقب تتويجه بدوري أبطال آسيا العام الماضي، بهدف التعادل كثيرا، بعدما أعاد محمد مونتاري التقدم للدحيل في الدقيقة 66.

وقضى الفريق المضيف على آمال أولسان في العودة للمباراة، عقب تسجيل المعز علي الهدف الثالث في الدقيقة 82، ليحصل الدحيل على المركز الخامس محققا ثاني أفضل ترتيب للفرق القطرية في البطولة، بعدما نال السد المركز الثالث في نسخة المسابقة عام 2011 باليابان.

كان الدحيل، الذي يشارك في مونديال الأندية للمرة الأولى عقب فوزه بالدوري القطري الموسم الماضي، قد خسر صفر - 1 أمام الأهلي المصري بالدور الثاني للبطولة يوم الخميس الماضي، فيما خسر أولسان 1 - 2 أمام تيغيريس أونال المكسيكي بالدور ذاته.

وشهدت المباراة حدثا استثنائيا بعدما أسند الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) إدارة اللقاء لطاقم تحكيم نسائي بقيادة البرازيلية إدينا ألفيس باتيستا، لتصبح أول سيدة تقود مباراة في كأس العالم للأندية.

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