سوسييداد يقسو على قادش برباعية في الدوري الإسباني

عاد ريال سوسييداد إلى طريق الانتصارات، الذي غاب عنه في المراحل الأربع الأخيرة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 4 - 1 على ضيفه قادش يوم الأحد في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

رغم الفوز، بقي سوسييداد في المركز السادس برصيد 35 نقطة، فيما توقف رصيد قادش، الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي وحقق فوزا وحيدا في مبارياته العشر الأخيرة بالبطولة، عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وافتتح ميكيل أويارزابال التسجيل لسوسييداد في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، ثم سجل اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 34، فيما اضطر قادش للعب بعشرة لاعبين عقب طرد ماركوس ماورو في الدقيقة 45.

استغل سوسييداد النقص العددي في صفوف منافسه، وأضاف أليكسندر إيساك الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 54 و59، فيما أحرز خايرو إيزكييردو هدف قادش الوحيد في الدقيقة 65.