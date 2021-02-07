سولشاير يستبعد يونايتد من المنافسة على بطولة الدوري

اعترف أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أنه لا يمكن اعتبار فريقه منافسا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن أهدر تقدمه مرتين ليتعادل على أرضه مع إيفرتون 3-3 يوم السبت.



وتقدم يونايتد بفضل هدفين من إدينسون كافاني وبرونو فرنانديز لكن أخطاء دفاعية سمحت للزوار بالتعادل عبر عبد الله دوكوري وجيمس رودريغيز.



وفي الدقيقة 70 منح هدف سكوت ماكتوميناي فريق سولشيار التقدم من جديد لكن إيفرتون انتزع التعادل في أخر لحظات المباراة عن طريق دومينيك كالفرت-لوين.



وبهذه النتيجة أهدر يونايتد فرصة التساوي في رصيد النقاط مع جاره مانشستر سيتي المنفرد بالصدارة والذي لعب مباراتين أقل وسيلتقي يوم الأحد مع ليفربول حامل اللقب في ملعب الأخير.

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وقال سولشاير بعد المباراة: لا يمكن اعتبارنا منافسين على اللقب، علينا أن نكون أفضل كفريق ثم نرى. إذا أردنا التقدم فأن علينا منع دخول أهداف سهلة شباكنا.



وأضاف المدرب النرويجي: عندما يحدث هذا في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع فهو أمر سيء للغاية. لا ألوم أحدا على هذه الأهداف لكننا نعرف أن بوسعنا الدفاع بصورة أفضل.



وسيلتقي يونايتد مع ضيفه وست هام يونايتد في كأس إنجلترا الثلاثاء المقبل.