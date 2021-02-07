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فليك يطالب بنسيان "الرحلة".. والتركيز على "السادسة"

فليك بايرن
بايرن ميونخ يستعد لمواجهة الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية

فليك يطالب بنسيان "الرحلة".. والتركيز على "السادسة"

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الدوحة - د ب أ

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دعا هانزي فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، لاعبيه إلى تجاوز فوضى رحلة السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة العالم للأندية والتركيز لإنهاء الموسم باللقب السادس للفريق البافاري.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي يوم الأحد: إنه لهدف عظيم بالنسبة لنا أن ننهي الموسم الممتاز باللقب السادس، ويجب علينا أن نتجاوز ما حدث في رحلة الذهاب.

كان نادي بايرن ميونخ أعلن يوم السبت تأخر إقلاع طائرة الفريق المتجهة إلى قطر لأكثر من سبع ساعات، نظرا لرفض إصدار الإذن بالإقلاع في البداية بسبب قيود الطيران الليلي في مطار العاصمة الألمانية برلين.

وأضاف فليك: أنا أيضا لم أكن مستمتعا بالأمور والبقاء عالقين في الطائرة. لقد كنا هناك في الوقت المناسب، وكنا في الطائرة في الوقت المناسب وكنا مستعدين للإقلاع في الوقت المناسب، لم يكن الأمر جميلا، لكن لننظر الآن إلى الأمام ولنتطلع إلى نصف النهائي.

ويلتقي بايرن الأهلي المصري مساء الاثنين في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية وستقام مباراة النهائي في هذه البطولة يوم الخميس المقبل.

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