لوبيتيغي يخشى من تعرض أوكامبوس إلى إصابة خطيرة

أكد يولن لوبتيغي مدرب إشبيلية أنه يخشى تعرض جناحه الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس لإصابة خطيرة خلال الانتصار 3-صفر على خيتافي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد مخالفة من دجيني داكونام لكنه أبدى أسفه على رد فعله الغاضب تجاه الواقعة.

وحصل دجيني مدافع منتخب توغو على طرد مباشر بسبب دهس كاحل أوكامبوس واشتبك لوبتيجي مع خوسيه بوردالاس مدرب خيتافي ليحصل الاثنان على بطاقة حمراء.

وأبلغ لوبتيغي الصحافيين: ينبغي أن أعتذر علنا على غضبي. شاهدت للتو لاعبي في وضع مروع لكن كان يجب أن أتصرف بطريقة أفضل، لكن أهم شيء هو أن يتعافى أوكامبوس سريعا وألا تكون الإصابة خطيرة لكن مدرب إشبيلية يجب أن يتصرف بطريقة أفضل من ذلك.

ولم يخف لوبتيغي قلقه على أوكامبوس، الذي كان يتألم بشدة وهو يغادر الملعب محمولا على محفة، وقال: نشعر بقلق بالغ على أوكامبوس. نعتقد أنها إصابة خطيرة للغاية. قال إنه تعرض لإصابة خطيرة لكننا نأمل ألا تكون كذلك. لا أحد يرغب في رؤية لاعب في هذا الوضع.

كما شعر بوردالاس بأن طرده بسبب مشادته مع لوبتيغي لم يكن مستحقا، وانتقد بشدة نظيره في إشبيلية. وأضاف: طُردت بسبب مدرب الفريق المنافس وأنا حزين للغاية لأنني أردت دائما مساعدة زملائي، رغم أننا نقاتل من أجل أهداف مختلفة. لدي شعور سيء وأشعر بأنني تعرضت لمعاملة ظالمة وطرد ظالم.

وزاد: أشعر بسوء بالغ تجاه الإصابة. آخر شيء يريد أي محترف رؤيته هو الإصابة. لكن للأسف عندما ذهبت لتفقد حالة اللاعب هاجمني مدرب إشبيلية وكأنه يلومني، أشعر بأنني تعرضت لهجوم، وأعتقد أنه أظهر عدم احترام تجاهي.