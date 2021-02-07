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ليستر يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون

من لقاء ليستر سيتي وولفرهامبتون

ليستر يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون

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لندن - د ب أ

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سقط فريق ليستر سيتي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه وولفرهامبتون يوم الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت فوز توتنهام على وست بروميتش 2 - صفر.

وفشل فريقا ليستر سيتي ووولفرهامبتون في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، كما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثانية، تغلب فريق توتنهام على ضيفه وست بروميتش بهدفين نظيفين سجلهما هاري كين وهيونج مين سون في الدقيقتين 54 و58.

ورفع توتنهام رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد وست بروميتش عند 12 نقطة في المركز قبل الأخير.

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