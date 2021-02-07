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ميلان يستعيد الصدارة وإبراهيموفيتش يتجاوز الـ 500 هدف

إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش خلال مباراة ميلان وكروتوني

ميلان يستعيد الصدارة وإبراهيموفيتش يتجاوز الـ 500 هدف

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ميلان - د ب أ

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استعاد ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه السهل 4 - صفر على ضيفه كروتوني يوم الأحد في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن تعادل بينفينتو مع ضيفه سامبدوريا 1-1، في حين فاز أودينيزي 2 - صفر على ضيفه فيرونا.

وارتفع رصيد ميلان إلى 49 نقطة ليتربع على القمة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه إنتر، الذي تصدر البطولة مؤقتا بفضل فوزه على مضيفه فيورنتينا أول أمس الجمعة بنفس المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد كروتوني عند 14 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

أحرز النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الهدفين الأول والثاني لميلان في الدقيقتين 30 و64 على الترتيب، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 14 هدفا، ويتقاسم المركز الثاني في قائمة الهدافين مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر، بفارق هدفين خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (المتصدر) نجم يوفنتوس.

وتكفل الكرواتي أنتي ريبيتش بتسجيل الهدفين الثالث والرابع للفريق اللومباردي في الدقيقتين 69 و70، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، عقب إحرازه هدفا خلال فوز ميلان 2 - 1 على مضيفه بولونيا في المرحلة الماضية.

وسجل إبراهيموفيتش الهدفين رقم 500 و501 في مسيرته على مستوى الأندية.

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