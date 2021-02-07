.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وست هام يطعن ضد قرار طرد لاعبه سوتشيك

وست هام سوتشيك
سوتشيك تعرض إلى الطرد أمام فولهام

وست هام يطعن ضد قرار طرد لاعبه سوتشيك

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي وست هام يونايتد يوم الأحد إنه تقدم بطعن إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مطالبا بإلغاء قرار الطرد الذي صدر بحق لاعب وسطه توماش سوتشيك خلال التعادل مع فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وطرد الحكم مايك دين لاعب الوسط بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بسبب اعتداء سوتشيك بالمرفق على ألكسندر ميتروفيتش عند حافة منطقة الجزاء قبل ركلة حرة.

وقال النادي اللندني في بيان: تقدم وست هام يونايتد بطعن إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اعتراضا على البطاقة الحمراء التي حصل عليها توماش سوتشيك، ستتولى لجنة مستقلة النظر في الطعن.

وبعد المباراة تحدث التشيكي سوتشيك إلى ميتروفيتش وقال إن الالتحام بينهما لم يتضمن أي مخالفة بينما وصف ديفيد مويز مدرب وست هام قرار الطرد بأنه "قرار مخجل" من جانب حكم الفيديو المساعد وحكم المباراة مايك دين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
حبس مشرفتين اعتديتا على فتاة من ذوي الاحتياجات بالأردن حبس مشرفتين اعتديتا على فتاة من ذوي الاحتياجات بالأردن
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين

قبل أن تذهب

التاكسي الطائر يحلق في أجواء بريطانيا قريبًا
التاكسي الطائر يحلق في أجواء بريطانيا قريبًا

اكتشف المزيد