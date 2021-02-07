وست هام يطعن ضد قرار طرد لاعبه سوتشيك

أعلن نادي وست هام يونايتد يوم الأحد إنه تقدم بطعن إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مطالبا بإلغاء قرار الطرد الذي صدر بحق لاعب وسطه توماش سوتشيك خلال التعادل مع فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وطرد الحكم مايك دين لاعب الوسط بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بسبب اعتداء سوتشيك بالمرفق على ألكسندر ميتروفيتش عند حافة منطقة الجزاء قبل ركلة حرة.

وقال النادي اللندني في بيان: تقدم وست هام يونايتد بطعن إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اعتراضا على البطاقة الحمراء التي حصل عليها توماش سوتشيك، ستتولى لجنة مستقلة النظر في الطعن.

وبعد المباراة تحدث التشيكي سوتشيك إلى ميتروفيتش وقال إن الالتحام بينهما لم يتضمن أي مخالفة بينما وصف ديفيد مويز مدرب وست هام قرار الطرد بأنه "قرار مخجل" من جانب حكم الفيديو المساعد وحكم المباراة مايك دين.