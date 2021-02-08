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الإصابة تبعد بوغبا عدة أسابيع عن مانشستر يونايتد

بوغبا
الإصابة الأخيرة التي تعرض لها بوغبا أمام إيفرتون

الإصابة تبعد بوغبا عدة أسابيع عن مانشستر يونايتد

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الاثنين، أن لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب الإصابة في عضلات الفخذ.

وتعرض بوغبا الفائز مع منتخب فرنسا بلقب مونديال روسيا 2018، للإصابة خلال تعادل فريقه مع إيفرتون 3 - 3 وقد يمتد غيابه حتى مارس.

وخضع بوغبا لفحوص طبية لتحديد حجم الإصابة وهي ما أوضحت ضرورة غيابه خلال الفترة المؤثرة المقبلة والتي يخوض خلالها مانشستر عدد من المباريات المهمة على ملعبه وخارجه.

وقال اولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر للموقع الرسمي لفريقه إنها إصابة تستغرق عدة أسابيع من أجل التعافي.

وأضاف: لقد بدأ للتو عملية التعافي ، يعمل مع الجهاز الطبي وسنستعيده في أسرع وقت عندما يكون في مأمن.

وختم بالقول: بالتأكيد بول مهم للغاية بالنسبة لنا ولن نقوم بأي مخاطرة، عدة أسابيع بكل تأكيد.

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