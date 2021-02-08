.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بايدن: مشاركة أميركا في أولمبياد طوكيو "لم تتبين بعد"

بايدن سوبر بول
الرئيس الأميركي خلال نهائي "سوبر بول" لكرة القدم الأميركية

بايدن: مشاركة أميركا في أولمبياد طوكيو "لم تتبين بعد"

متابع الغاء المتابعة

ميامي - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن صباح الاثنين بتوقيت غرينيتش، أنه لا يزال من غير المعروف بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل فريقاً إلى أولمبياد طوكيو 2020 المؤجلة بسبب فيروس كورونا، وذلك خلال مقابلة إذاعية ركّز فيها أيضاً على التنوع العرقي في الرياضة.

وتصرّ الحكومة اليابانية والمنظمون والمسؤولون الأولمبيون على أن الألعاب ستقام الصيف المقبل، وأن الإجراءات المكثفة لمكافحة الفيروسات ستضمن حدثاً آمناً.

ولدى سؤاله في مقابلة بين شوطي نهائي "سوبر بول" لكرة القدم الأميركية مع شبكة "ويست وود وان" عما إذا كان يعتقد أن الألعاب ستمضي قدماً، قال بايدن إن أي قرار يجب أن يستند إلى العلم. وأضاف: آمل أن نتمكن من اللعب، آمل أن يكون ذلك ممكناً، لكن لم يتبين ذلك بعد. مشدداً على أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا يعمل بجد ليكون في وضع يسمح له بافتتاح الألعاب بأمان.

وتأجلت دورة الألعاب الأولمبية في مارس من العام الماضي إلى يوليو من العام الجاري بدلاً من موعدها السابق منتصف 2020 وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتناول بايدن أيضاً موضوع التنوع العرقي، في وقت واجهت فيه فرق الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية اتهامات بالعنصرية الممنهجة لفشلها في ترقية مدربي الأقليات إلى مناصب عليا، وعندما سئل عمّا إذا كانت لديه أي نصيحة لاتحاد كرة القدم الأميركية للتقدم، قال بايدن إن على الفرق الخروج والنظر، هناك العديد من المدربين الأميركيين من أصول إفريقية المؤهلين بشكل كبير.

وأضاف: لا أفهم سبب عدم تمكنهم من العثور -لأنهم موجودون- على الكثير من المدرّبين الأميركيين من أصول إفريقية المؤهلين الذين يجب أن يكونوا في مصاف المحترفين من وجهة نظري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
حبس مشرفتين اعتديتا على فتاة من ذوي الاحتياجات بالأردن حبس مشرفتين اعتديتا على فتاة من ذوي الاحتياجات بالأردن
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين

قبل أن تذهب

التاكسي الطائر يحلق في أجواء بريطانيا قريبًا
التاكسي الطائر يحلق في أجواء بريطانيا قريبًا

اكتشف المزيد