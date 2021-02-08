بايرن يتجاوز الأهلي ويتأهل إلى نهائي مونديال الأندية

احتاج بايرن ميونيخ بطل أوروبا إلى هدفين من روبرت ليفاندوفسكي ليفوز 2-صفر على الأهلي المصري المكافح ويتأهل لمواجهة تيغريس المكسيكي في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم في قطر يوم الاثنين.



كان بطل إفريقيا محظوظا بالخروج من الشوط الأول متأخرا بهدف واحد فقط سجله البولندي ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم العام الماضي بعد أن صمد 17 دقيقة.



وتسلم ليفاندوفسكي تمريرة سيرج جنابري داخل منطقة الجزاء وسدد كرة منخفضة في شباك الحارس محمد الشناوي.



وهيمن العملاق الألماني على الشوط الأول تماما وأرهق الأهلي بسرعات لاعبيه وتعدد التسديدات على مرمى الشناوي وأهدر العديد من الفرص لمضاعفة تقدمه.



أما الأهلي، الذي فقد جهود الظهير الأيسر التونسي علي معلول في منتصف الشوط للإصابة، فاستبسل في الدفاع طيلة الوقت.



وكانت المحاولة الوحيدة للأهلي على مرمى بطل ألمانيا عبر تسديدة طاهر محمد طاهر بالرأس لكن الحارس المخضرم مانويل نوير أمسك الكرة بسهولة.



وانخفض الإيقاع في الشوط الثاني وسمح بايرن، الذي اشتكى من الوصول متأخرا للدوحة عدة ساعات بسبب حظر الطيران الليلي في برلين، للأهلي بامتلاك الكرة بشكل أكبر لكنه لم يجد حلولا فعالة للوصول لمرمى نوير الذي بدا في راحة.



وأرسل البديل ليروي ساني كرة عرضية حولها ليفاندوفسكي برأسه إلى الشباك بسهولة ليضمن الانتصار قبل أربع دقائق على النهاية.



ويلعب الأهلي ضد بالميراس البرازيلي بطل أميركا الجنوبية في مباراة تحديد المركز الثالث.