دورتموند يسجل خسائر مالية بقيمة 26 مليون يورو

اختتم نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 بخسائر مالية بقيمة 26.3 مليون يورو.



وأوضح النادي الذي طرح أسهمه في البورصة في بيان صادر يوم الاثنين أنه سجل خسائر بقيمة 26.3 مليون يورو في الفترة بين يوليو حتى ديسمبر الماضيين، مقابل أرباح قليلة بقيمة ثلاثة ملايين يورو حققها في نفس الفترة من السنة المالية الماضية.

وبلغت عائدات النادي 177.4مليون يورو في النصف الأول من السنة المالية الحالية، فيما وصلت هذه القيمة في نفس الفترة وقبل اندلاع أزمة جائحة كورونا إلى 236 مليون يورو.



وأوضح البيان أن أكبر قدر من التراجع في العائدات يعود إلى انخفاض العائد من عدة مصادر منها نحو 22 مليون يورو بسبب إقامة المباريات بدون جمهور، وجزء آخر بقيمة 14.4 مليون يورو بسبب تراجع التسويق التلفزيوني فضلا عن انخفاض إيرادات تشغيل أخرى في النادي مثل المطاعم والمؤتمرات 23.9 مليون يورو.



وتمكن النادي من تقليل تكاليف الموظفين والعاملين في أزمة كورونا بمقدار 9.2 مليون يورو لتصل إلى 11.5 مليون يورو.



وكان هانز-يواخيم فاتسكه، المدير التنفيذي للنادي، قد توقع خلال جلسة الجمعية العمومية في نوفمبر الماضي أن يسجل النادي إجمالي خسائر يتراوح بين 70 إلى 75 مليون يورو في السنة المالية الحالية.