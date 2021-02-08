زيدان يعتمد على الشبان لمواجهة أزمة الإصابات

سيكون زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد مضطرا للاعتماد من جديد على العناصر الشابة في ظل أزمة الإصابات التي يعاني منها ريال مدريد وذلك عندما يستضيف فريق خيتافي يوم الثلاثاء في مباراة الفريقين المؤجلة من المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتفاقمت أزمة الإصابات مع الإعلان صباح يوم الاثنين عن معاناة ألفارو أودريوزولا وإيدير ميليتاو من مشكلات عضلية، كما يفتقد الفريق بالفعل جهود إيدين هازارد ورودريغو غوس وفيديريكو فالفيردي وداني كارفاخال ولوكاس فاسكيز وسيرجيو راموس وإيسكو بسبب الإصابات، وكذلك توني كروس بسبب الإيقاف.

ويأمل زيدان في تعافي لوكاس فاسكيز وكارفاخال وإيسكو في الوقت المناسب، لكن بعد السماح لمارتين أوديغارد ولوكا يوفيتش بالرحيل عن الفريق بعقود إعارة حتى نهاية الموسم، أصبح المدرب الفرنسي مضطرا للاعتماد بشكل كبير على العناصر الشابة عديمة التجربة.

وشارك لاعب قلب الدفاع فيكتور تشوست (20 عاماً) قائد فريق الصف الثاني بالنادي ، مع الفريق الأول لريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، ويرجح أن تتكرر مشاركاته حتى لو من مقعد البدلاء في ظل غياب راموس.

وقاد تشوست فريق الصف الثاني للتتويج بلقب الدوري الأوروبي للشباب، ويراه البعض خليفة محتمل لراموس على المدى البعيد في النادي وكذلك في المنتخب الإسباني.

ودفع زيدان أيضا باللاعب مارفين بارك في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بالفوز على هويسكا 2 - 1 السبت.

ونشأ مارفين بارك في مايوركا، وانتقل إلى ترانمير في إنجلترا عندما كان في التاسعة من عمره وقد نال إشادة الجميع خلال ثلاثة مواسم قضاها في أكاديمية الشباب لنادي ترانمير، وعندما قرر والده النيجيري ووالدته الكورية الجنوبية العودة إلى مايوركا، كان عليه العودة برفقتهما، لكنه واصل التقدم حتى انتقل إلى ريال مدريد.

وكاد مارفين بارك (19 عاماً) أن يسجل مشاركته الأولى مع ريال مدريد من مقعد البدلاء في أول مباراة للفريق في الموسم، لكن زيدان لم يدفع به في أي مباراة حتى طرأت أزمة الإصابات مؤخرا على ريال مدريد.

ويتوقع أن يدفع زيدان أيضا بثلاثة شبان أخرين في التدريبات يوم الاثنين، وهم ميغيل غوتيريز وأنتونيو بلانكو وسيرخيو أريباس.

وتصدر غوتيريز قائمة هدافي الفريق الثاني لريال مدريد في بطولة الدوري الأوروبي للشباب في الموسم الماضي، وهو إنجاز كبير للاعب ظهير أيسر، كما حقق لاعب خط الوسط بلانكو (20 عاماً) أكثر من إنجاز بالفعل مع منتخبي إسبانيا تحت 17 عاما وتحت 19 عاما، وشارك أريباس في مباراة ريال مدريد أمام ليفانتي، وكان قد تألق أيضا في مشوار الفريق الثاني لريال مدريد نحو التتويج بالدوري الأوروبي للشباب.

ورغم وجود هذه الأسماء الواعدة وتألقها، ربما ما كان زيدان سيعتمد عليهم ضمن الفريق الأول لو سارت الأمور بشكل طبيعي ولم يتعرض الفريق لأزمة الإصابات.