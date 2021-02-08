فرانس فوتبول: نيمار يتحكم في مستقبل ميسي

كشفت تقارير فرنسية، يوم الاثنين، أن البرازيلي نيمار يلعب دورا هاما في مفاوضات انتقال زميله السابق ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

ووضعت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية صورة قائد برشلونة بقميص النادي الباريسي على غلافها الرئيسي، الاثنين.

وينتهي عقد ميسي "33 عاما" في الصيف المقبل، وكان النجم الأرجنتيني قد طلب الخروج من النادي الكاتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد عدم رضاه عن مشروع النادي.

واعتبر مانشستر سيتي الذي يدربه بيب غوارديولا، المدير الفني السابق لبرشلونة، الوجهة الأكثر ترجيحا لميسي في حال مغادرته "كامب نو" هذا الصيف، إلا أن تقرير "فرانس فوتبول" يزعم أن زميله السابق في برشلونة، نيمار، يلعب دورا في مستقبل الأرجنتيني.

ولعب الثنائي معا لمدة 4 مواسم في برشلونة، وفازا بالثلاثية في 2015، كما حققا سويا الدوري الإسباني وكأس الملك مرتين، إلى جانب كأس العالم للأندية، قبل أن يغادر نيمار برشلونة في 2017.