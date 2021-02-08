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كلوب ساخراً من أخطاء أليسون: ربما يشعر ببرودة في قدميه

أليسون
أليسون متحسراً خلال اللقاء

كلوب ساخراً من أخطاء أليسون: ربما يشعر ببرودة في قدميه

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لندن - رويترز

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ربما أصابت الدهشة يورغن كلوب مدرب ليفربول مثل الجميع حين شاهد أخطاء حارسه البرازيلي أليسون بيكر الكارثية التي منحت مانشستر سيتي فوزا كبيرا 4-1 على حامل اللقب في ملعب آنفيلد يوم الأحد.

وأنقذ أليسون ليفربول كثيرا في الموسمين الماضيين لكنه مرر الكرة مرتين بالخطأ للاعبي سيتي في غضون ثلاث دقائق بالشوط الثاني ليجعل إيلكاي غاندوغان النتيجة 2-1 وبعدها يضيف رحيم سترلينغ الهدف الثالث.

وفي أجواء متجمدة في مرسيسايد حاول كلوب تفسير الأداء السيء لحارسه.

وقال عن هدف سيتي الثالث : ربما كان يشعر ببرودة في قدميه. يبدو الأمر مضحكاً لكننا لا نعرف حقيقة الوضع.

وتجرع ليفربول الهزيمة الثالثة على التوالي في ملعبه بالدوري حيث لم يسبق له الخسارة في 68 مباراة سابقة على ملعب آنفيلد.

وقال كلوب : كنا نقدم أداء جيدا لكننا ارتكبنا هفوتين فادحتين. عندما تصل النتيجة إلى 3-1 في مباراة كبيرة مثل اليوم يكون من الصعب التعويض وبعدها سجل فودين الهدف الرابع بشكل رائع. أنقذ أليسون الفريق في مرات كثيرة ولا نشكك في قدراته لكنه ارتكب هفوتين الليلة وهكذا سارت الأمور.

ومما يزيد من احباط كلوب أن أخطاء أليسون جاءت بعد هدف التعادل الذي سجله محمد صلاح من ركلة جزاء بعد أن وضع غاندوغان سيتي في المقدمة بعد أربع دقائق من الشوط الثاني.

وبهذه الهزيمة الخامسة لليفربول هذا الموسم يبقى على بعد عشر نقاط من سيتي المتصدر في المركز الرابع وباتت آماله في الحصول على اللقب الثاني على التوالي في الدوري في مهب الريح.

وبالنظر إلى اهدار غاندوغان لركلة جزاء في الشوط الأول وإلغاء هدف آخر لسيتي بسبب التسلل كان من المدهش أن يصف كلوب أداء فريقه بأنه رائع.

وقال كلوب : قدمنا أداء رائعا من جانبنا في جزء كبير من المباراة. لعبنا بشكل جيد جدا في الشوط الأول. في الشوط الثاني قام سيتي بتغيير طريقته قليلا. كنا نحتاج لبعض التغييرات البسيطة للعودة في اللقاء لكن في بداية الشوط الثاني مني مرمانا بالهدف الأول. لو واصلنا اللعب مثلما فعلنا في فترات كثيرة الليلة سنفوز بمباريات.

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