كلوب: ليفربول يستهدف التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

اعترف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بعد خسارة فريقه القاسية على ملعبه أمام مانشستر سيتي 1-4 بأن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل هو "الهدف الأساس" في الوقت الحالي بعد تضاؤل آماله بنسبة كبيرة في الاحتفاظ باللقب.

ويتخلف ليفربول في المركز الرابع حاليا بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة أيضا.

وقال كلوب الذي خسر فريقه ثلاث مباراة تواليا على ملعب "أنفيلد" للمرة الأولى منذ عام 1963: بطبيعة الحال الأمر بات واضحا، احتلال أحد المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال أصبح الهدف الاساس، سنبذل قصارى جهدا لتحقيق ذلك، ثمة متسع من الوقت لضمان هذا الأمر وبالتالي يتعين علينا العودة إلى سكة الانتصارات.

وتنتظر ليفربول مباريات صعبة في الإيام المقبلة إذ يحل ضيفا على ليستر سيتي الثالث بقيادة مدربه السابق الإيرلندي الشمالي براندن روجرز السبت المقبل، ثم يستقبل جاره إيفرتون في مباراة الديربي بعدها بأسبوع، في حين يواجه لايبزيغ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا منتصف الأسبوع المقبل على ملعب محايد وتحديدا في بودابست، نظرا لعدم سماح السلطات الألمانية بدخول الفريق إلى أراضيها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكان كلوب قاد ليفربول لاحراز لقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ عام 1990، لكن سقوطه أمام سيتي جعل مهمته في غاية الصعوبة لتكرار هذا الانجاز.

ويعاني ليفربول من اصابات عدة في صفوفه لا سيما في خط دفاعه حيث يغيب عملاقه الهولندي فريجيل فان ديك أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي على الارجح حتى نهاية الموسم بعد إصابة خطيرة في ركبته تعرض لها خلال مباراة الديربي ضد إيفرتون في 17 أكتوبر الماضي، بالاضافة إلى غياب الكاميروني جويل ماتيب بدوره حتى نهاية الموسم وجو غوميز حتى الأشهر الأخيرة منه.