كومان يبرر قراراته بعد فوز صعب لبرشلونة على بيتيس

برر رونالد كومان مدرب برشلونة إراحة لاعبين أساسيين من بينهم ليونيل ميسي خلال الانتصار 3-2 خارج الديار على ريال بيتيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد بقوله إنه يرغب في الحفاظ على انتعاش فريقه من أجل المواجهة القادمة ضد إشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وترك المدرب الهولندي ميسي وفرينكي دي يونغ وبيدري خارج تشكيلته الأساسية لكنه أشرك الثلاثي من أجل قلب النتيجة بعدما منح بورخا إغليسياس التقدم لبيتيس في الشوط الأول.

وعادل ميسي النتيجة بعد دقيقتين من اشتراكه ولعب دورا في هدف برشلونة الثاني، بينما سجل فرانسيسكو ترينكاو هدف الانتصار في الدقيقة 87.

وأبلغ كومان الصحافيين: فوق كل شيء أجريت هذه التغييرات لأن اللاعبين يشعرون بالإرهاق، لعبنا 11 مباراة هذا العام، من بينها عشر مباريات خارج ملعبنا وفي المساء. تأهلنا إلى قبل نهائي كأس الملك وأشبيلية فريق جيد ولذلك علينا حماية لاعبينا لضمان عدم التعرض لمزيد من الإصابات.

ورغم أن مكانة كأس الملك تقل كثيرا عن لقب الدوري الإسباني ودوري الأبطال بالنسبة للمشجعين، فإن كومان جعلها أولوية هذا الموسم مع تأخر فريقه بفارق كبير خلف أتليتيكو مدريد في سباق اللقب، وأضاف: إنه أسرع طريق للفوز بشيء وهذا أمر مهم للغاية لنا. لكن برشلونة يجب أن يمتلك عقلية الفوز في كل مباراة وفي كل بطولة.

كما كشف المدرب الهولندي أنه اتفق مع ميسي على عدم إشراكه ضمن التشكيلة الأساسية والدفع باللاعب الأرجنتيني إذا كان الفريق في مأزق، وتابع: ناقشت مع ليو مسألة إراحته واتفقنا على إشراكه إذا كنا في حاجة إليه. اشترك وقلب المباراة رأسا على عقب وأعاد الحياة للفريق، فالفريق يكون أفضل في وجود ميسي، إنه في غاية الفعالية وأمضى العديد من السنوات وهو يثبت أنه لاعب مهم جدا لهذا الفريق.