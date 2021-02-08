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مايك دين يعتذر عن إدارة المباريات بعد تهديده بالقتل

الحكم مايك دين

مايك دين يعتذر عن إدارة المباريات بعد تهديده بالقتل

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لندن - رويترز

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ذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الاثنين أن الحكم مايك دين قرر عدم إدارة أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الأسبوع بعد أن تلقى هو وعائلته تهديدات بالقتل عقب قرارات طرد مثيرة للجدل.

وتعرض دين لانتقادات لطرده يان بدناريك مدافع ساوثامبتون خلال هزيمة مذلة 9-صفر أمام مضيفه مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء الماضي، وأيضا لإشهار بطاقة حمراء للاعب وسط وست هام توماش سوتشيك خلال تعادل سلبي أمام فولهام يوم السبت.

وطرد بدناريك بسبب مخالفة ضد أنطوني مارسيال مهاجم يونايتد بينما طرد سوتشيك بعدما بدأ أنه اعتدى بالمرفق على ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام. وتم إلغاء العقوبتين بعد قبول طعن الناديين.

وأدان مايك رايلي رئيس رابطة الحكام المحترفين في إنجلترا التهديدات ضد دين.

وقال: أي تهديدات وإساءات من هذا النوع غير مقبولة تماما ونساند مايك في قراره ابلاغ الشرطة بالتهديدات التي تلقتها أسرته. لا ينبغي لأحد أن يكون ضحية رسائل بغيضة كهذه. الإساءة عبر الإنترنت غير مقبولة في أي مجال من مجالات الحياة وهناك حاجة للقيام بمزيد من الجهود لعلاج المشكلة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن دين سيدير مباراة ليستر سيتي في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي على ملعبه أمام برايتون آند هوف ألبيون يوم الأربعاء.

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