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نابولي يفقد مانولاس ثلاثة أسابيع

مانولاس
الإصابة التي تعرض لها مانولاس

نابولي يفقد مانولاس ثلاثة أسابيع

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روما - رويترز

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قال نادي نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين، إن المدافع كوستاس مانولاس سيغيب لثلاثة أسابيع على الأقل بسبب إصابة في الكاحل.

وخرج قلب دفاع منتخب اليونان مصابا في الشوط الثاني من مباراة انتهت بهزيمة فريقه 2-1 في الدوري أمام جنوة يوم الأحد وأظهرت فحوص إصابته في الكاحل الأيمن.

وقال النادي في بيان: سيتم تقييم حالة اللاعب خلال ثلاثة أسابيع. بدأ اللاعب بالفعل عملية إعادة التأهيل.

ولعب مانولاس دورا مهما مع فريق المدرب جينارو غاتوزو هذا الموسم وخاض 19 مباراة في الدوري. وسيغيب اللاعب عن مباريات مهمة من بينها مباراة إياب قبل نهائي كأس ايطاليا يوم الأربعاء أمام أتلانتا. وتعادل الفريقان سلبيا ذهابا. كما سيغيب عن مواجهتي يوفنتوس وأتلانتا في الدوري ومباراتي الذهاب والإياب في دور 32 للدوري الأوروبي أمام غرناطة الإسباني.

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