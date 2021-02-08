نقل مباراة مونشنغلادباخ ومانشستر سيتي إلى بودابست

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الاثنين نقل مواجهة بروسيا مونشنغلادباخ أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى بودابست بسبب قيود السفر المطبقة في ألمانيا لإحتواء انتشار فيروس كورونا والتي تمنع الفريق الانجليزي من دخول البلاد.



وكان من المقرر أن يستضيف مونشنغلادباخ منافسه متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في 24 فبراير لكن ألمانيا منعت كل الزيارات من المناطق الأكثر تأثرا بالعدوى.



وقال "يويفا" في بيان :يؤكد الاتحاد الأوروبي أن مباراة ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال بين بروسيا مونشنغلادباخ ومانشستر سيتي ستقام الآن في ملعب بوشكاش في بودابست.



وتابع :يتوجه اليويفا بالشكر إلى بروسيا مونشنغلادباخومانشستر سيتي على تعاونهما الوثيق ومساندة الاتحاد الأوروبي وأيضا الاتحاد المجري للعبة للموافقة على استضافة المباراة.



وكان اليويفا قال في وقت سابق إن مولده سيواجه هوفنهايم في ذهاب دور 32 للدوري الأوروبي في إسبانيا بسبب قيود إحتواء وباء كوفيد-19 المطبقة في النرويج والتي تمنع الفريق الألماني من دخول البلاد.



وكان من المقرر أن يستضيف مولده منافسه هوفنهايم في 18 فبراير لكن النرويج، التي تطبق واحدة من أكثر القيود صرامة في أوروبا، أغلقت حدودها أمام جميع الزيارات باستثناء الأساسية منها.



وقال اليويفا في بيان :يؤكد الاتحاد الأوروبي إقامة مباراة ذهاب دور 32 للدوري الأوروبي بين مولده وهوفنهايم في ملعب ستاديو دي لا سيراميكا في فياريال.



ونقلت مباراة ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال بين رازن بال شبورت لايبزيغ وليفربول لبودابست بعد أن رفضت السلطات الألمانية دخول الفريق الانجليزي البلاد.