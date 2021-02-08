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هاميلتون يمدد عقده مع مرسيدس لعام 2021

هاميلتون ميرسيدس
هاميلتون ينتظر لقبه الثامن في تاريخ مشاركاته

هاميلتون يمدد عقده مع مرسيدس لعام 2021

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باريس - فرانس برس

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أعلن فريق مرسيدس يوم الاثنين، أن سائقه البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في سباقات الفورمولا واحد وقع عقدا جديدا لموسم 2021.

وسيضع التمديد الذي طال انتظاره، هاميلتون (36 عاما) على طريق اللقب الثامن في مسيرته الاحترافية إذ سينفرد في حال تحقيقه هذا الموسم المقرر انطلاقه في 28 مارس المقبل بجائزة البحرين الكبرى، بالرقم القياسي العالمي في عدد الالقاب في الفورمولا واحد والذي يتقاسمه مع الأسطورة الالماني مايكل شوماخر.

وقال الفريق في بيان: يسرّ فريق مرسيدس-أي إم جي بتروناس للفورمولا-1 أن يعلن أن بطل العالم للصانعين في الفورمولا واحد وبطل العالم للسائقين في الفورمولا-1 سيستمران معًا في عام 2021.

وكان عقد هاميلتون مع مرسيدس انتهى في نهاية الموسم الماضي في ديسمبر الماضي، لكن بعد أسابيع عدة من المفاوضات مع مرسيدس، حسم مستقبله أخيرا، رغم أن الطرفين اتفقا على سنة إضافية واحدة فقط.

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