حرمان شاندونغ الصيني من المشاركة في دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين سحب ترخيص نادي شاندونغ ليونينغ الصيني الخاص بالمشاركة في دوري أبطال آسيا في نسخة 2021، على أن يتم إعادة تخصيص المقعد الشاغر حسب دليل المشاركة في مسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي.

وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت :قررت اللجنة المستقلة لأهلية المشاركة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سحب ترخيص نادي شاندونغ لونينغ الصيني، للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2021، بالاستناد إلى المواد 7.3.4 و7.3.5 من تعليمات ترخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (نسخة 2016)، والمادة 4.1.4 من قواعد الحوكمة الإجرائية للجنة أهلية المشاركة.

وأضاف: قررت اللجنة أن نادي شاندونغ لونينغ الصيني لم يحقق متطلبات الفقرة (إف. 04 ) من تعليمات ترخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (نسخة 2016) والخاصة بالدفعات الواجبة الدفع، وبالتالي فإنه غير مؤهل للحصول على الترخيص.

وتابع الاتحاد في بيانه: تم إعلان أن نادي شاندونغ لونينغ غير مؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2021، وبالتالي فإن المقعد الشاغر سيتم إعادة تخصيصه بحسب دليل المشاركة في مسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.