أتلتيكو مدريد يتعثر في الدوري الإسباني

فرض فريق سيلتا فيغو التعادل 2 - 2 على مضيفه أتلتيكو مدريد يوم الاثنين في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم سانتي مينا بهدف لسيلتا فيغو في الدقيقة 13 لكن النجم الأوروغوياني المتألق لويس سواريز رد بهدفين لاتلتيكو في الدقيقتين 45 و50.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة خطف فاكوندو فيريرا هدف التعادل القاتل لسيلتا فيغو.

ورفع أتلتيكو رصيده في الصدارة إلى 51 نقطة من عشرين مباراة بفارق ثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه برشلونة الذي خاض 21 مباراة، كما رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر.