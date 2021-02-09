سيميوني غير منزعج من عدد إصابات كورونا في صفوف فريقه

أكد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أنه لا يشعر بانزعاج كبير من ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في تشكيلته بعد التعادل 2-2 مع سلتا فيغو في ظل افتقاد ستة لاعبين بسبب العدوى يوم الاثنين.

وظهر متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بشكل متواضع في الشوط الأول حيث تقدم سيلتا بهدف مبكر عن طريق سانتي مينا، لكن لويس سواريز مهاجم أتلتيكو سجل في كل شوط، قبل أن يدرك فاكوندو فيريرا التعادل للفريق الزائر في الدقيقة 89.

وقال سيميوني بعد توقف سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية: هذه أوقات صعبة للعالم والمجتمع، وفي الوقت الذي نحاول فيه الاعتناء بأنفسنا، فإن العدوى لا تحدث في أتلتيكو فقط بل في المجتمع، لا أنظر فقط إلى ما يحدث في أتلتيكو بل أنظر إلى ما يحدث في المجتمع لأن أتلتيكو جزء من المجتمع".

وأصيب 15 لاعبا من أتلتيكو بالفيروس منذ انتشار الوباء في مارس من العام الماضي، وغاب سيميوني نفسه عن جزء من فترة الإعداد للموسم الجديد بسبب إصابته.

وجاءت نتيجة الفحص إيجابية لكوفيد-19 للثنائي توماس ليمار وهيكتور هيريرا في صباح يوم المباراة ليضطر الفريق لإلغاء مرانه الأخير وعقد الاجتماع الأخير عن طريق الفيديو.

وكان جواو فيلكس، المنضم في صفقة قياسية لأتلتيكو، وموسى ديمبلي المنضم حديثا ضمن الغائبين بعد إصابتهما منذ أيام وانضمامهما لقائمة الغائبين مثل ماريو هيرموسو ويانيك كاراسكو الغائبين منذ نهاية الشهر الماضي.

وقال سيميوني: سنسأل اللاعبين عما إذا كانوا تأثروا أم لا لكن استعددنا للمباراة بالكثير من الحماس، لم يكن بوسعنا عقد اجتماعنا لذا استعددنا عن طريق تطبيق زوم، والتقينا لخوض المباراة قبل ساعتين من بدايتها لكني رأيت الكثير من الإيجابيات في الملعب.

وعزز أتلتيكو تصدره للدوري بفارق ثماني نقاط عن غريميه برشلونة وريال مدريد كما أنه يملك مباراة واحدة مؤجلة.