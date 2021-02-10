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بنزيمة وميندي ينقذان ريال مدريد من مأزق خيتافي

مبندي محتفلاً بهدفه

بنزيمة وميندي ينقذان ريال مدريد من مأزق خيتافي

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مدريد - د ب أ

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قلص فريق ريال مدريد فارق النقاط الذي يفصله عن أتلتيكو مدريد المتصدر إلى خمس نقاط فقط بفضل فوزه على ضيفه خيتافي 2 -صفر يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى للدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 46 نقطة من 22 مباراة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف أتلتيكو الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 51 نقطة من 20 مباراة.

ويحل برشلونة في المركز الثالث برصيد 43 نقطة من 21 مباراة ويحل إشبيلية في المركز الرابع برصيد 42 نقطة من 21 مباراة.

وعلى ملعب سانتياغو برنابيو، انتظر ريال مدريد حتى الدقيقة 60 لافتتاح التسجيل بواسطة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة وبعدها بست دقائق فقط أضاف الفرنسي الأخر فيرلاند ميندي الهدف الثاني.

وسجل النادي الملكي فوزه الرابع عشر هذا الموسم مقابل أربعة تعادلات وأربع هزائم.

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