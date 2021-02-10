بورنموث يخرج بيرنلي من كأس الاتحاد

خرج بيرنلي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على يد بورنموث المنتمي للدرجة الثانية عقب هزيمته 2-صفر باستاد تيرف مور يوم الثلاثاء.



وتأهل بورنموث، الذي هبط من الدوري الممتاز الموسم الماضي، إلى دور الثمانية في الكأس بفضل هدفي سام سوريدج في الدقيقة 21 وركلة جزاء من جونيور ستانيسلاس قرب النهاية.



وأشرك شون دايك مدرب بيرنلي تشكيلة أغلبها من لاعبي الصف الثاني، وأجرى ثمانية تغييرات على التشكيلة التي تعادلت مع برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الممتاز يوم السبت.



وبدأ بورنموث أكثر رغبة في الفوز منذ البداية وسبب العديد من المتاعب لدفاع بيرنلي قبل أن يضعه سوريدج في المقدمة عقب تمريرة عرضية منخفضة من جاك ستيسي.



ولم يصنع بيرنلي الكثير من الفرص لكن جاي رودريغيز كاد أن يدرك التعادل في الدقيقة 56 عندما أهدر فرصة ذهبية بتسديدة فوق العارضة من مدى قريب.



وأكد ستانيسلاس لاعب بيرنلي السابق انتصار بورنموث قبل دقيقتين على النهاية بتسديدة جيدة من ركلة جزاء بعد مخالفة ارتكبها كيفن لونغ ضد سوريدغ داخل المنطقة.