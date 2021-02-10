مارسيلو يلتحق بعيادة ريال مدريد

سيغيب مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم حوالي ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في ربلة الساق ليرتفع عدد المصابين بفريق المدرب زين الدين زيدان إلى ستة مدافعين بينهم أربعة في مركز الظهير.

وحصل مارسيلو على فرصة نادرة للمشاركة أساسيا خلال الفوز 2-صفر على خيتافي الثلاثاء وهي نتيجة قادت ريال مدريد إلى المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف أتليتيكو مدريد المتصدر. وقدم مارسيلو واحدا من أفضل عروضه لكنه غادر الملعب مصابا قرب النهاية.

وقال ريال مدريد في بيان إن اللاعب البرازيلي أصيب في ربلة الساق ولم يحدد مدة غيابه، رغم أن تقارير صحفية إسبانية قالت إنه سيبتعد نحو ثلاثة أسابيع.

وبذلك لن يشارك مارسيلو مع ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ضد أتلانتا في 24 فبراير بالإضافة لمباريات فريقه الثلاث التالية في الدوري ضد فالنسيا وريال بلد الوليد وريال سوسيداد.