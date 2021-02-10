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مانشستر سيتي يبلغ ربع نهائي كأس الاتحاد

خلال لقاء مانشستر سيتي وسوانزي

مانشستر سيتي يبلغ ربع نهائي كأس الاتحاد

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لندن - د ب أ

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تأهل مانشستر سيتي لدور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه السهل 3 - 1 على سوانزي سيتي، المنافس بدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، يوم الأربعاء في دور الستة عشر للمسابقة.

لم يواجه مانشستر سيتي، الذي يحلق في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، أدنى صعوبة في اجتياز عقبة سوانزي، صاحب المركز الثالث في تشامبيون شيب، حيث فرض الفريق السماوي سيطرته على اللقاء منذ البداية، ليواصل مسيرته ببطولة الكأس.

وافتتح كايل والكر التسجيل لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 30، فيما أضاف رحيم ستيرلينغ وغابرييل جيسوس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 47 و50 على الترتيب.

في المقابل، تكفل مورغان ويتاكر بتسجيل هدف سوانزي الوحيد في الدقيقة 77.

يذكر أن مانشستر يونايتد وبورنموث، الذي يلعب أيضا في تشامبيون شيب، كانا أول المتأهلين لدور الثمانية بكأس الاتحاد يوم الثلاثاء.

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