مانشستر سيتي يحدد موعد كسب توقيع ميسي

كشفت تقارير إسبانية، يوم الأربعاء، أن نادي مانشستر سيتي حدد موعد الدخول في مفاوضات مع ليونيل ميسي من أجل حسم الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب مصادر شبكة "ESPN" فإن النادي الإنجليزي لم يستسلم، لكنه سينتظر حتى مارس أو أبريل من أجل الدخول في مفاوضات مع أسطورة برشلونة، وكسب خدماته في صفقة انتقال مجانية.

وينتهي عقد ميسي "33 عاما" في يونيو المقبل، وله حرية التفاوض مع أي ناد منذ يناير الماضي.

وأعلن باريس سان جيرمان في الفترة الماضية نيته في كسب اللاعب الأرجنتيني ، وأحدث ضجة كبيرة بشأن رغبته الواضحة.

وذكرت تقرير الشبكة الإسبانية: حسب المصادر المقربة من نادي برشلونة، فإن الطريقة التي يتبعها باريس سان جيرمان لمحاولة التعاقد مع ميسي خاطئة ولا يفضلها النجم الأرجنتيني، لأن ليو لا يحب تلك الضوضاء في وسائل الإعلام، ولا يحبذ التصريحات التي خرجت من النادي الباريسي.

وأضاف التقرير: توكد مصادرنا أن مانشستر سيتي ما زال يتابع ميسي، لكنهم قرروا تبني أسلوب مختلف للحصول على توقيعه، لقد استخدموا استراتيجية مماثلة للتي حدثت العام الماضي، عندما تحدث مدربهم بيب غوارديولا مع ميسي عبر الهاتف وشرح له مشروع سيتي.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن عددا قليلا من موظفي النادي الإنجليزي لا يزالون على اتصال منتظم مع محيط ميسي.

