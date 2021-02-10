نقل مباراة أتلتيكو مدريد وتشيلسي إلى بوخارست

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الأربعاء إن أتلتيكو مدريد سيلعب ضد تشيلسي في مباراة الذهاب بدور 16 لدوري أبطال أوروبا في بوخارست نتيجة لقيود السفر في إسبانيا بسبب كوفيد-19 التي تمنع الفريق الإنجليزي من دخول البلاد.



وتنطلق المباراة في الاستاد الوطني بالعاصمة الرومانية في الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش يوم 23 فبراير الجاري.



وكان من المفترض أن تلعب المباراة في استاد واندا متروبوليتانو لكن إسبانيا تحظر دخول المسافرين القادمين من بريطانيا باستثناء المقيمين أو حاملي جنسية إسبانيا أو أندورا. ومددت السلطات قيود السفر يوم الثلاثاء إلى الثاني من مارس.



وذكر يويفا في بيان : يمكن أن نؤكد رسميا أن مباراة الذهاب بدور 16 في دوري الأبطال بين أتليتيكو مدريد وتشيلسي ستقام في الاستاد الوطني في بوخارست.



وأضاف : يود يويفا أن يعبر عن امتنانه للناديين للدعم والتعاون وكذلك للاتحاد الروماني لكرة القدم للمساعدة والموافقة على إقامة المباراة.



ونقلت مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد الثلاثاء من سان سيباستيان إلى تورينو لنفس السبب.



كما انتقلت مواجهة ليفربول خارج ملعبه ضد رازن بال شبورت لايبزيغ يوم 16 فبراير شباط إلى بوخارست بسبب قيود السفر في ألمانيا وكذلك مباراة مانشستر سيتي ضد بروسيا مونشنغلادباخ يوم 24 بالشهر ذاته.



ونقلت المواجهتان بين أرسنال وبنفيكا في دور 32 بالدوري الأوروبي إلى ملاعب محايدة.