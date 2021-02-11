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"كورونا" يبعد مولر عن نهائي كأس العالم للأندية

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مولر في مباراة بايرن ميونخ والأهلي المصري

"كورونا" يبعد مولر عن نهائي كأس العالم للأندية

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برلين - أ ف ب

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يغيب لاعب وسط بايرن ميونيخ توماس مولر عن المباراة النهائية لكأس العالم للأندية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة بمواجهة تيغريس المكسيكي الخميس، بعد إصابته بفيروس كورونا بحسب ما أعلنت وسائل إعلام ألمانية.

وأشارت قناة "سكاي سبورتس" الألمانية وصحيفة "بيلد" إلى أن نتيجة فحص كورونا الذي خضع له مولر بعد انتهاء تمارين النادي البافاري الأربعاء جاءت إيجابية.

وسيخسر بايرن، الساعي إلى تحقيق سداسية تاريخية بعد برشلونة الإسباني، جهود لاعبه في خط الوسط أمام تيغريس في النهائي الذي سيجمع بينهما على ملعب المدينة التعليمية. ولم يصدر أي تأكيد من قبل النادي أو من المنظمين بشأن إيجابية المسحة.

وانضم مولر إلى قائمة من ثلاثة لاعبين في النادي الألماني أصيبوا بفيروس كورنا في الأسابيع الأخيرة، وتحديداً الإسباني خافي مارتينيس وليون غوريتسكا اللذين لم يتمكنا من السفر مع الفريق للمشاركة في مونديال الأندية.

كما يضاف غياب مولر إلى زميله المدافع جيروم بواتينغ الذي عاد إلى ألمانيا الأربعاء لأسباب شخصية، فيما رجحت تقارير وفاة صديقته السابقة.

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