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أرسنال يمزق شباك ليدز.. وثلاثية لأوباميانغ

من لقاء أرسنال وليدز يونايتد يوم الأحد

أرسنال يمزق شباك ليدز.. وثلاثية لأوباميانغ

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

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استعاد أرسنال نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الماضية، عقب فوزه الثمين 4 - 2 على ضيفه ليدز، يوم الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 34 نقطة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد ليدز عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر.

بادر النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ بالتسجيل لأرسنال في الدقيقة 13، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 41، ثم أحرز هيكتور بيليرين الهدف الثالث في الدقيقة 45.

واصل أوباميانغ تألقه عقب تسجيله الهدف الرابع لأرسنال وهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة 47، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع، قبل أن يقلص ليدز الفارق، بعدما أحرز باسكال ستريك وهيلدر كوستا هدفين في الدقيقتين 58 و69 على الترتيب.

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