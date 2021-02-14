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اليابان توافق على استخدام لقاح "فايزر" قبل الأولمبياد

أولمبياد طوكيو
الأولمبياد سيقام في يوليو المقبل

اليابان توافق على استخدام لقاح "فايزر" قبل الأولمبياد

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طوكيو - فرانس برس

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وافقت اليابان يوم الأحد على استخدام لقاح فايرز لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قبل 5 اشهر على انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية.

وقال مكتب رئيس الوزراء في تغريدة له: اليوم، أعطى وزير الصحة الضوء الاخضر الخاص بلقاح فايزر.

ومن المتوقع ان تبدأ اليابان في وصف لقاح فايزر/بايونتك لـ20 ألف عامل في القطاع الصحي اعتبارا من الأربعاء قبل ان تشمل عملية اللقاح الموظفين الاخرين في القطاع الصحي والأشخاص المسنين اعتبارا من أبريل مع اللجوء إلى لقاحات أخرى.

ولم تتقدم الحكومة حتى الآن باستراتيجيتها لتعميم اللقاحات على باقي سكانها الذي يبلغ عددهم 126 مليون نسمة.

وكان منظمو الالعاب الأولمبية أكدوا في تصريحات سابقة بأن المسابقة ستقام في موعدها بغض النظر عن وضع جائحة "كوفيد-19" حول العالم.

وتنطلق الالعاب في 23 يوليو وتنتهي في الثامن من أغسطس المقبلين.

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