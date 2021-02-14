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بايرن يتعاقد مع المدافع الفرنسي أوباميكانو

أوباميكانو
أوباميكانو سينتقل إلى بايرن الصيف المقبل

بايرن يتعاقد مع المدافع الفرنسي أوباميكانو

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ميونخ - د ب أ

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أعلن بايرن ميونخ الألماني تعاقده مع المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو لاعب لايبزيغ لمدة خمسة أعوام، فيما يرى حسن صالح حميدزيتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن أوباميكانو سيكون عضوا مهما للغاية في الفريق.


وينضم أوباميكانو (22 عاماً) صفقة بلغت 42 مليون و500 الف يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع لايبزيغ.

وتعتبر الصفقة باهظة بالنسبة لبايرن خاصة في ظل أزمة جائحة كورونا ، حيث تعد ثالث أغلى صفقة يبرمها النادي بعد الصفقة القياسية بالتعاقد مع لوكاس هيرنانديز مقابل 80 مليون يورو وليروي ساني مقابل حوالي 50 مليون يورو.

وانضم أوباميكانو إلى لايبزيغ في 2017 قادما من سالزبورغ وبفضل تألقه بات يشارك مع المنتخب الفرنسي الأول.

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