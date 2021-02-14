روما يهزم أودينيزي ويتقدم إلى المركز الثالث

تقدم روما للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه أودينيزي 3 -صفر يوم الأحد بالمرحلة الثانية والعشرين.



ويدين روما بالفضل في هذا الفوز للاعب الوسط الفرنسي جوردان فيرتو الذي سجل الهدفين الأول والثاني للفريق في الدقيقتين الخامسة و25 علما أن هدفه الثاني جاء من ضربة جزاء، وتكفل الإسباني بيدرو رودريغيز بتسجيل الهدف الثالث لروما في الوقت بدل الضائع.



ورفع روما رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث متفوقا بنقطة وحيدة على يوفنتوس صاحب المركز الرابع والذي سقط على ملعب نابولي بهدف دون رد السبت.



ويتصدر ميلان جدول الترتيب مؤقتا برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين فقط عن إنتر ميلان الوصيف والذي بوسعه أن يقتنص الصدارة عبر المباراة التي تجمعه بضيفه لاتسيو في وقت لاحق.