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سوسييداد يعمق جراح خيتافي بهدف إيزاك

إيزاك
إيزاك سجل هدف المباراة الوحيد

سوسييداد يعمق جراح خيتافي بهدف إيزاك

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مدريد - د ب أ

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عمق ريال سوسييداد جراح مضيفه خيتافي ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد يوم الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة.

وتقمص السويدي أليكسندر إيزاك دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف سوسييداد الوحيد في الدقيقة 30.

ورفع سوسييداد، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي في المسابقة، رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما توقف رصيد خيتافي، الذي حصل على نقطة وحيدة من مبارياته الخمس الأخيرة في البطولة، عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

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