سولشاير: يونايتد سيواصل القتال للفوز بالدوري

أكد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد والقائد هاري ماغواير أن الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لم يحسم بعد رغم نتيجة مخيبة أخرى تركت الفريق على بعد سبع نقاط من غريمه وجاره مانشستر سيتي المتصدر.

وتعادل يونايتد، الذي تصدر المسابقة في وقت سابق من الموسم، 1-1 مع مضيفه وست بروميتش الذي يحتل المركز قبل الأخير يوم الأحد ليبقى ثانيا برصيد 46 نقطة ولعب مباراة أكثر من سيتي قبل 14 جولة من النهاية.

وقال سولشاير للصحافيين ردا على سؤال بشأن ما إذا كان الصراع على اللقب قد حسم بالفعل: لا أعتقد ذلك. لن يستسلم أي فريق في هذه المرحلة المبكرة. بالطبع يصعب توقع مجريات الأمور هذا الموسم. قد يحدث أي شيء. لن نقنع بالمركز الثاني.

واتفق ماغواير، الذي كاد أن يخطف الفوز لفريقه بضربة رأس في الدقيقة الأخيرة، مع مدربه ردا على سؤال إذا كان يونايتد لا يزال يحلم بالفوز باللقب: بالطبع. سنركز على أنفسنا وسنسعى للفوز في المباراة المقبلة والمواجهة التي تليها.

وتحسر سولشاير على قلة الفرص السانحة أمام وست بروميتش، وقال: لم نصنع ما يكفي من فرص خطيرة رغم أننا لعبنا في الثلث الأخير من ملعبهم طيلة المباراة. افتقرنا إلى الشراسة ودقة إنهاء الهجمات.