فليك يتمنى عودة مولر إلى بايرن قريباً

أعرب هانزي فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عن أمله في عودة نجم الفريق توماس مولر المصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى الملاعب قريباً.



وكشف فليك أنه أجرى يوم الأحد محادثة تليفونية مع مولر الذي عاد من الدوحة إلى ألمانيا على متن طائرة أخرى غير الطائرة التي عاد على متنها الفريق البافاري بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في الدوحة، ولم يعط تفاصيل عن الحالة الصحية لمولر الذي دخل في حجر بعد وصوله إلى ميونخ في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وذلك بعد أن تأكدت إصابته في الدوحة.



وأضاف فليك أن الحجر والعزل أمر صعب، نظرا لأن مولر إنسان يحب التواصل كثيرا وأضاف أنه أشرك مولر في اجتماع الفريق عبر الفيديو.



وكانت نتيجة الاختبار الذي أجراه مولر في الدوحة يوم الأربعاء الماضي جاءت إيجابية، وعلى إثر، ذلك تم عزله حيث تغيب عن مباراة نهائي البطولة التي فاز فيها بايرن على تيغريس المكسيكي بهدف نظيف يوم الخميس الماضي.



وأظهرت صور لصحيفة "بيلد" اللاعب الدولي السابق (31 عاماً) وهو يغادر طائرة إسعاف في مطار ميونخ في ساعة متأخرة من مساء الجمعة وكان يرتدي بدلة وقاية بيضاء، ويُعْتَقَد أن حالته جيدة حتى الآن.



وستيغيب مولر على أية حال عن مباراة فريقه أمام ارمينيا بيلفيلد الاثنين وأمام اينتراخت فرانكفورت يوم السبت المقبل، ولم يحدد فليك ما إذا كان مولر سيتمكن من المشاركة في مباراة الفريق أمام لاتسيو روما في الثالث والعشرين من الشهر الجاري في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، واكتفى فليك بالقول: هو لاعب مهم جدا ونحن نأمل في أن يعود بأسرع ما يمكن ليكون متاحا للفريق.