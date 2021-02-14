مانشستر يونايتد يواصل هدر النقاط ويمنح جاره "صدارة مريحة"

واصل مانشستر يونايتد نزيف النقاط ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تعادله المخيب 1 - 1 مع مضيفه وست بروميتش ألبيون، يوم الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز وولفرهامبتون 2 - 1 على مضيفه ساوثهامبتون.

ورفع يونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، بفارق سبع نقاط خلف جاره اللدود مانشستر سيتي (المتصدر)، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة، فيما ارتفع رصيد وست بروميتش إلى 13 نقطة، لكنه ظل في المركز قبل الأخير.

تقدم ويست بروميتش بهدف مفاجئ عن طريق مباي دياني في الدقيقة الثانية، لكن البرتغالي برونو فيرنانديز أحرز هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 44.

بهذا الهدف، انفرد فيرنانديز بالمركز الثاني في قائمة هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 14 هدفا، بفارق 3 أهداف خلف النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول.

يأتي هذا التعادل، ليزيد من حالة الإحباط لدى جماهير يونايتد، خاصة أن الفريق حقق انتصارين فقط في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة.

وقلب فريق وولفرهامبتون تأخره بهدف أمام مضيفه ساوثهامبتون إلى فوز 2 -1 في وقت سابق اليوم.

وتقدم ساوثهامبتون بهدف في الدقيقة 25 عن طريق داني إنجز لكن روبن نيفيز أدرك التعادل لوولفرهامبتون من ضربة جزاء في الدقيقة 53 ثم تكفل بيدرو نيتو بهدف الفوز في الدقيقة 66.

الفوز رفع رصيد وولفرهامبتون إلى 30 نقطة ليتقدم للمركز الثاني عشر بفارق نقطة واحدة عن ساوثهامبتون صاحب المركز الثالث عشر.