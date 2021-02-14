محمد صلاح يقدم وعداً إلى جماهير ليفربول

تعهد محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بالقتال لتصحيح مسار فريقه في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" يوم الأحد: كانت فترة صعبة لأسباب عديدة. نحن أبطال وسنقاتل حتى النهاية.

وأضاف: لن نسمح بتحديد هذا الموسم بالنتائج الأخيرة التي حصلنا عليها. هذا هو وعدي لكم جميعا.

وخسر ليفربول أمام ليستر سيتي 1-3 يوم السبت في الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي، لتصبح هذه الخسارة هي الثالثة على التوالي للفريق والسادسة في مسابقة الدوري.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الرابع برصيد 40 نقطة بفارق 13 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر.