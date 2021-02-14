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"هدف قاتل" يمنح أتالانتا الفوز ويقربه من رباعي المقدمة

من لقاء أتالانتا وكالياري

"هدف قاتل" يمنح أتالانتا الفوز ويقربه من رباعي المقدمة

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روما - رويترز

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هز البديل لويس موريل الشباك في الدقيقة 90 ليمنح أتلانتا فوزا صعبا 1-صفر على مضيفه كالياري في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.

وكان صاحب الأرض هو الأقرب للتسجيل في الشوط الأول إذ كاد بيرات غيمسيتي أن يضع الكرة بالخطأ في مرماه مبكرا كما أنقذ إطار المرمى أتلانتا.

وعانى أتلانتا، صاحب أقوى خط هجوم في الدوري والذي سيواجه يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا بعد تغلبه على نابولي الأسبوع الماضي، أمام المرمى وبدا أنه سيغيب عن الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري.

لكن موريل كان له رأي آخر حيث أحرز هدفه 13 في الدوري هذا الموسم ليرفع رصيد أتلانتا إلى 40 نقطة في المركز السابع متأخرا بنقطتين عن المربع الذهبي.

وبقي كالياري في المركز 18 وله 15 نقطة وبدون فوز في الدوري منذ بداية نوفمبر.

وفي مباراة أخرى، هز المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا (38 عاما) الشباك في الشوط الثاني ليفوز سامبدوريا 2-1 على ضيفه فيورنتينا.

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