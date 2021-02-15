.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرتيتا: أرسنال افتقد أوباميانغ

أوباميانغ
أوباميانغ أحرز "هاتريك" في شباك ليدز

أرتيتا: أرسنال افتقد أوباميانغ

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أكد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إنه كان من الرائع عودة بيير-إمريك أوباميانغ إلى التشكيلة الأساسية بعدما سجل مهاجم الغابون ثلاثة أهداف في الفوز 4-2 على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

ودخل أوباميانغ التشكيلة الأساسية لأول مرة في ست مباريات بعدما قضى فترة من الوقت بجوار والدته المريضة، وسجل هدفين في أول شوط ثم أكمل الثلاثية بعد الاستراحة لتصبح النتيجة 4-صفر.

وقال أرتيتا الذي تعافى من خسارتين متتاليتين: كنا نفتقد أهدافه ووجوده في أفضل مستوياته. إنه يتدرب معنا بعد فترة صعبة بسبب مشكلة عائلية ونحن كنا نشعر أنه يمكن أن يكون حاسما، لقد رفع مستوى الفريق.

وبدا أن أوباميانغ كان يعرج قرب النهاية لكن أرتيتا قال إنه يأمل أن يكون القائد جاهزا لمواجهة بنفيكا في روما ضمن منافسات دور 32 بالدوري الأوروبي هذا الأسبوع.

وأضاف أرتيتا : كان يعاني من ألم وتعرض لكدمة ولالتواء في الكاحل لكن نأمل أن يكون جاهزا يوم الخميس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل
بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل

اكتشف المزيد