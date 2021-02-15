أرتيتا: أرسنال افتقد أوباميانغ

أكد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إنه كان من الرائع عودة بيير-إمريك أوباميانغ إلى التشكيلة الأساسية بعدما سجل مهاجم الغابون ثلاثة أهداف في الفوز 4-2 على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.



ودخل أوباميانغ التشكيلة الأساسية لأول مرة في ست مباريات بعدما قضى فترة من الوقت بجوار والدته المريضة، وسجل هدفين في أول شوط ثم أكمل الثلاثية بعد الاستراحة لتصبح النتيجة 4-صفر.



وقال أرتيتا الذي تعافى من خسارتين متتاليتين: كنا نفتقد أهدافه ووجوده في أفضل مستوياته. إنه يتدرب معنا بعد فترة صعبة بسبب مشكلة عائلية ونحن كنا نشعر أنه يمكن أن يكون حاسما، لقد رفع مستوى الفريق.



وبدا أن أوباميانغ كان يعرج قرب النهاية لكن أرتيتا قال إنه يأمل أن يكون القائد جاهزا لمواجهة بنفيكا في روما ضمن منافسات دور 32 بالدوري الأوروبي هذا الأسبوع.



وأضاف أرتيتا : كان يعاني من ألم وتعرض لكدمة ولالتواء في الكاحل لكن نأمل أن يكون جاهزا يوم الخميس.