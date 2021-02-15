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إصابة جديدة تضرب الإسباني كارفخال

كارفخال ريال مدريد
كارفخال تعرض إلى الإصابة في مباراة فالنسيا

إصابة جديدة تضرب الإسباني كارفخال

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مدريد - فرانس برس

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يبدو أن لعنة الاصابات تلاحق ظهير ريال مدريد داني كارفاخال وهذه المرة في فخذه الأيمن بحسب ما أفاد النادي الإسباني يوم الاثنين.

وسجل كارفاخال الأحد عودته إلى ريال بعد غيابه عن صفوفه لأكثر من شهر بسبب الإصابة، لكنه لم يصمد في أرضية الملعب لأكثر من 25 دقيقة خلال المباراة التي فاز بها فريق المدرب زين الدين زيدان على فالنسيا 2-صفر في الدوري المحلي، إذ توجه مباشرة إلى غرف الملابس قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 28.

وقال ريال في بيان الاثنين: بعد الفحوص التي خضع لها لاعبنا داني كارفاخال، تم تشخيص إصابته بضرر عضلي في فخذه الأيمن مع تأثر الوتر. من دون أن يحدد المدة التي يحتاجها اللاعب للتعافي، لكن وسائل الإعلام المحلية تحدثت عن قرابة شهرين.

وهي الإصابة الرابعة هذا الموسم لكارفاخال الذي غاب عن الفريق حتى الآن قرابة 100 يوم. وسبق له أن أصيب في الفخذ الأيمن نهاية نوفمبر، وهو عاد للتو من إصابة عضلية تعرض لها في المباراة الأولى للعام الجديد في الثاني من يناير.

وتشكل إصابة كارفاخال ضربة إضافية لريال وزيدان اللذين يفتقدان القائد سيرخيو راموس، الثلاثي البرازيلي مارسيلو وإيدر ميليتاو ورودريغو، ألفارو أودريوزولا، البلجيكي إيدن هازارد، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، وذلك قبل 10 أيام من مباراته في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 24 الشهر الحالي ضد أتالانتا الإيطالي.

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