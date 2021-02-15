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الإصابة تحرم يوفنتوس من جهود كوادرادو

كوادرادو يوفنتوس نابولي
اللاعب الكولومبي تعرض إلى الإصابة في مباراة نابولي

الإصابة تحرم يوفنتوس من جهود كوادرادو

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تورينو - رويترز

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أعلن يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين أن الكولومبي خوان كوادرادو سيغيب عن ثلاث مباريات قادمة للفريق بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 32 عاما مصابا بين الشوطين خلال هزيمة يوفنتوس 1-صفر أمام نابولي مطلع الأسبوع، وأظهرت فحوص إصابة الجناح، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن هذا الموسم، في عضلات الفخذ الخلفية.

وسيغيب كوادرادو عن مباراة ذهاب دور الستة عشر في دوري الأبطال أمام مضيفه بورتو يوم الأربعاء وكذلك عن مباراتين في الدوري الإيطالي أمام كروتوني وفيرونا.

وقال يوفنتوس في بيان: خضع خوان كوادرادو لفحوص صباح اليوم كشفت عن إصابة منخفضة الدرجة في عضلات الفخذ الأيمن الخلفية، وسيتم إعادة تقييم حالته في غضون عشرة أيام.

ويتأخر يوفنتوس بثماني نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، بعدما لعب 21 مباراة مقابل 22 لمنافسه إنتر ميلان.

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